"Манчестер Юнайтед" может нанести серьезный "удар" по "Арсеналу"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондонмесут озилалексис санчес

"Манчестер Юнайтед" может нанести серьезный "удар" по "Арсеналу""Манчестер Юнайтед" может нанести серьезный "удар" по лондонскому "Арсеналу", информирует The Independent.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают вариант с подписанием не только ключевого полузащитника "канониров" Месута Озила, но и их ведущего бомбардира Алексиса Санчеса. При этом "Юнайтед" рассчитывает заполучить обоих футболистов в летнее трансферное окно бесплатно, когда у них истекут сроки действия контрактов с "Арсеналом".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" собирается увеличить вместимость "Олд Траффорд". | soccernews.ru

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