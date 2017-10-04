"Манчестер Юнайтед" может нанести серьезный "удар" по "Арсеналу"

"Манчестер Юнайтед" может нанести серьезный "удар" по лондонскому "Арсеналу", информирует The Independent.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают вариант с подписанием не только ключевого полузащитника "канониров" Месута Озила, но и их ведущего бомбардира Алексиса Санчеса. При этом "Юнайтед" рассчитывает заполучить обоих футболистов в летнее трансферное окно бесплатно, когда у них истекут сроки действия контрактов с "Арсеналом".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" собирается увеличить вместимость "Олд Траффорд". | soccernews.ru