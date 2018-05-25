"Манчестер Юнайтед" может обменять Погба на хавбека "Реала"

В "Манчестер Юнайтед" рассматривают вопрос о возможном расставании со своим полузащитником Полем Погба.

Так, одним из таких вариантов в стане "красных дьяволов" видят его обмен на ключевого хавбека мадридского "Реала" Тони Крооса. За уход француза из "Олд Траффорд" выступает лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на двух ключевых игроков "Баварии". | soccernews.ru