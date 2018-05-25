"Манчестер Юнайтед" может обменять Погба на хавбека "Реала"
В "Манчестер Юнайтед" рассматривают вопрос о возможном расставании со своим полузащитником Полем Погба.
Так, одним из таких вариантов в стане "красных дьяволов" видят его обмен на ключевого хавбека мадридского "Реала" Тони Крооса. За уход француза из "Олд Траффорд" выступает лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на двух ключевых игроков "Баварии". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31