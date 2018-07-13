"Манчестер Юнайтед" может обменять Погба на игрока "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться бразильским защитником "Ювентуса" Алексом Сандро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с обменом своего полузащитника Поля Погба на Сандро без доплаты.

Дело в том, что "Ювентус" имеет право вернуть Погба за 60 миллионов евро. При этом, итальянцы оценивают Сандро именно в такую сумму.

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