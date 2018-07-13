"Манчестер Юнайтед" может обменять Погба на игрока "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедювентусполь погбаалекс сандро

"Манчестер Юнайтед" может обменять Погба на игрока "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться бразильским защитником "Ювентуса" Алексом Сандро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с обменом своего полузащитника Поля Погба на Сандро без доплаты.

Дело в том, что "Ювентус" имеет право вернуть Погба за 60 миллионов евро. При этом, итальянцы оценивают Сандро именно в такую сумму.

Не пропустите: Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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