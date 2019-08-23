"Манчестер Юнайтед" может обменять Рэшфорда на форварда дортмундской "Боруссии"

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется нападающим дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб готов отдать в обмен на Санчо форварда Маркуса Рэшфорда. Если этот вариант не устроит дортмундцев, то манкунианцы предложат французского нападающего Антони Мартиаля.

Также интерес к Санчо проявляет его бывший клуб "Манчестер Сити".

19-летний Санчо выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего за немецкий клуб он провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса". | http://soccernews.ru