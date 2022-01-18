"Манчестер Юнайтед" может объявить о назначении нового главного тренера в ближайшее время

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"Манчестер Юнайтед" может объявить о назначении нового главного тренера в ближайшее время

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует в ближайшее время объявить о назначении нового главного тренера, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают варианты с Эриком тен Хагом ("Аякс"), Маурисио Почеттино ("Пари Сен-Жермен") и Бренданом Роджерсом ("Лестер").

При этом новый тренер сможет возглавить команду только летом, а этот сезон доработает нынешний наставник Ральф Рангник, который затем получит пост в структуре клуба.

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