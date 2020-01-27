"Манчестер Юнайтед" может остаться без усиления в зимнее трансферное окно
"Манчестер Юнайтед" может остаться не усиления состава в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, манкунианцы не могут согласовать ни один из потенциальных трансферов. "Манчестер Юнайтед" интересовался полузащитниками "Спортинга" Бруну Фернандешем и "Вест Хэма" Декланом Райсом, а также нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, но на данный момент ни один из трансферов не является близким.
Таким образом, есть вероятность, что клуб не сумеет подписать ни одного игрока в январе.
В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии и отстает от зоны Лиги Чемпионов на шесть очков.
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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