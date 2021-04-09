"Манчестер Юнайтед" может отдать Де Хеа в аренду

Фото инстаграм Давида Де Хеа

Будущее вратаря Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед" находится под вопросом.

В этом сезоне испанец уже не является безальтернативным "первым номером" - ему навязывает серьёзную конкуренцию Дин Хендерсон.

Кроме того, у 30-летнего голкипера солидная зарплата, а его уход позволил бы клубу направить сэкономленные деньги, к примеру, на усиление состава.

Впрочем, как сообщает ESPN, продавать Де Хеа "МЮ" пока не планирует, а вот вариант с арендой могут рассмотреть уже ближайшим летом.

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