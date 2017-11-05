"Манчестер Юнайтед" может отказаться от подписания Озила из-за его высоких финансовых требований

Теги манчестер юнайтедарсенал лондонмесут озил

"Манчестер Юнайтед" может отказаться от подписания Озила из-за его высоких финансовых требований"Манчестер Юнайтед" может отказаться от подписания полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила из-за его высоких финансовых требований.

Как информирует Daily Star, руководство "красных дьяволов" опасается, что 29-летний хавбек "канониров", который уже следующим летом станет свободным агентом, может затребовать не только подписной бонус в размере порядка 10-ти миллионов евро, но и оклад, который поставит его на один уровень с самыми высокооплачиваемыми игроками команды - Полем Погба и Ромелу Лукаку. В таком случае "Юнайтед" будет готов отказаться от услуг немца.

Напомним, Венгер лестно отозвался об Озиле. | soccernews.ru

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