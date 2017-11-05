"Манчестер Юнайтед" может отказаться от подписания Озила из-за его высоких финансовых требований
"Манчестер Юнайтед" может отказаться от подписания полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила из-за его высоких финансовых требований.
Как информирует Daily Star, руководство "красных дьяволов" опасается, что 29-летний хавбек "канониров", который уже следующим летом станет свободным агентом, может затребовать не только подписной бонус в размере порядка 10-ти миллионов евро, но и оклад, который поставит его на один уровень с самыми высокооплачиваемыми игроками команды - Полем Погба и Ромелу Лукаку. В таком случае "Юнайтед" будет готов отказаться от услуг немца.
Напомним, Венгер лестно отозвался об Озиле. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|10
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|16
|Борнмут
|11
|10
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|18
|Суонси Сити
|11
|8
|19
|Эвертон
|10
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4