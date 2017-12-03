"Манчестер Юнайтед" может отказаться от покупок Гризманна и Бэйла, сделав ставку на другого игрока
Английский "Манчестер Юнайтед" может сменить свои трансферные приоритеты на следующее лето, информирует football.fr.
По сведениям источника, "красные дьяволы" могут отказаться от идеи приобретения форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и вингера другого клуба из столицы Испании - "Реала" - Гарета Бэйла. Такое решение английский гранд может принять, чтобы дать больше игрового времени Антони Мартиалю, который, как рассчитывают в клубе, способен вырасти с топ-игрока. Однако окончательное решение по этому вопросу будет приниматься "Юнайтед" по окончанию текущего сезона.
Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9