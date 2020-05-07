"Манчестер Юнайтед" может отложить трансфер Санчо
Финансовый кризис, обусловленный пандемией коронавируса, может повлиять на трансферные планы "Манчестер Юнайтед".
По информации Mirror, в текущих условиях "красные дьяволы" вряд ли решать покупать вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Сообщается, что требуемая "шмелями" сумма (до 130 миллионов евро) сейчас непосильна для бюджета английского клуба, поэтому перенос сделки на лето 2021 года видится вполне вероятным вариантом.
В текущем сезоне 20-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 35 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
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