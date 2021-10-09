"Манчестер Юнайтед" может отозвать из аренды Пельистри

Теги манчестер юнайтедалавесфакундо пельистритрансферыклуб брюгге

"Манчестер Юнайтед" может отозвать из аренды Пельистри

Фото инстаграм Факундо Пельистри

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с досрочным возвращением из аренды нападающего Факундо Пельистри.

По информации Goal.com, "красные дьяволы" могут отозвать футболиста из "Алавеса" из-за дефицита у него игровой практики.

В арендном соглашении между клубами прописано, что 19-летний уругваец должен провести на поле не менее 1000 минут.

За ситуацией с Пельистри следит бельгийский "Брюгге".

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