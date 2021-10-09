"Манчестер Юнайтед" может отозвать из аренды Пельистри
Фото инстаграм Факундо Пельистри
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с досрочным возвращением из аренды нападающего Факундо Пельистри.
По информации Goal.com, "красные дьяволы" могут отозвать футболиста из "Алавеса" из-за дефицита у него игровой практики.
В арендном соглашении между клубами прописано, что 19-летний уругваец должен провести на поле не менее 1000 минут.
За ситуацией с Пельистри следит бельгийский "Брюгге".
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|Шеффилд Юнайтед
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|Астон Вилла
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