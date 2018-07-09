"Манчестер Юнайтед" может перебить предложение "Ювентуса" по Роналду

"Манчестер Юнайтед" может перебить предложение туринского "Ювентуса" в 100 миллионов евро по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, на "красных дьяволов" оказывает давление их главный спонсор в лице американского автомобилестроительного концерна "Chevrolet", чтобы подписать на "Олд Траффорд" пятикратного обладателя "Золотого мяча". Со своей стороны для реализации этой цели компания из США готова выделить 150 миллионов евро.

Напомним, Роналду уже попросил руководство "Ювентуса" подписать хавбека "Барселоны". | soccernews.ru