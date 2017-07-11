"Манчестер Юнайтед" может перехватить еще одну трансферную цель "Челси"

Вслед за Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" может перехватить еще одну трансферную цель лондонского "Челси".

Как информирует Daily Mail, "красные дьяволы" включились в борьбу за полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко, в услугах которого были заинтересованы "аристократы". За 22-летнего хавбека монегасков "Юнайтед" будет готов заплатить 45 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бакайоко забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Монако".

Напомним, Моуринью прокомментировал переход Лукаку. | soccernews.ru