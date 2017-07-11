"Манчестер Юнайтед" может перехватить еще одну трансферную цель "Челси"

Теги монакотьемуэ бакайокоромелу лукакучелсиманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" может перехватить еще одну трансферную цель "Челси"Вслед за Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" может перехватить еще одну трансферную цель лондонского "Челси".

Как информирует Daily Mail, "красные дьяволы" включились в борьбу за полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко, в услугах которого были заинтересованы "аристократы". За 22-летнего хавбека монегасков "Юнайтед" будет готов заплатить 45 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бакайоко забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Монако".

Напомним, Моуринью прокомментировал переход Лукаку. | soccernews.ru

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