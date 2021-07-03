"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
Фото: инстаграм Марцело Брозовича/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику миланского "Интера" Марцело Брозовичу, сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Контракт хавбека с "Интером" истекает через год, поэтому клуб вполне может согласиться на его продажу. Ранее сообщалось, что хорватом интересуется "Барселона".
В прошлом сезоне 28-летний Брозович провел за "Интер" 42 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.
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