"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому полузащитнику мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантаре, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, представители английского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Впрочем, пока что манкунианцы не делали предложения по трансферу испанца. Ранее сообщалось, что на Алькантару нацелился "Ливерпуль".

29-летний Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 235 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 37 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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