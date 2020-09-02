"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Теги манчестер юнайтедливерпульбавария мюнхентьяго алькантаратрансферы

"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому полузащитнику мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантаре, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, представители английского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Впрочем, пока что манкунианцы не делали предложения по трансферу испанца. Ранее сообщалось, что на Алькантару нацелился "Ливерпуль". 

29-летний Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 235 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 37 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Донни ван де Бек определился с игровым номером в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кроос оценил вероятность перехода Месси в "Реал"

Кроос оценил вероятность перехода Месси в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов