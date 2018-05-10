"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к португальскому защитнику "Интера" Жоау Канселу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что 23-летний португалец принадлежит "Валенсии", но "Интер" имеет приоритетное право его выкупа за 35 миллионов евро, но лишь до 31 мая. При этом миланцы просят "Валенсии" об отсрочке выплаты.

Ранее сообщалось, что видеть Канселу в "Реале" хочет его соотечественник Криштиану Роналду.

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