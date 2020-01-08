"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Донни ван де Беку, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Голландцы оценивают своего игрока в 55 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что ван де Бек входит в сферу интересов "Реала", который рассматривает его в качестве альтернативы хавбеку "МЮ" Полю Погба.

В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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