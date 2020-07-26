"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Лилля" Габриэлу Магальянесу, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении игрока настаивает главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

Стоит отметить, что Магальянесом также интересуются "Наполи", "Реал" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 22-летний Магальянес провел за "Лилль" 34 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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