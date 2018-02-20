"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель земляков из "Сити"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиюлиан вайгльборуссия дортмундмайкл каррик

"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель земляков из "Сити"Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересовался полузащитником дортмундской "Боруссии" Юлианом Вайглем.

Как информирует readmanutd.com, "красные дьяволы" рассматривают 22-летнего игрока "шмелей", который является одной из приоритетных трансферных целей "Манчестер Сити", в качестве потенциальной замены своему хавбеку Майклу Каррику, который ближайшим летом "повесит бутсы на гвоздь". Однако приоритетной кандидатурой на эту роль у "Юнайтед" остается Тони Кроос из мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне Вайгль забил 1 гол в 24 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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