"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель земляков из "Сити"

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересовался полузащитником дортмундской "Боруссии" Юлианом Вайглем.

Как информирует readmanutd.com, "красные дьяволы" рассматривают 22-летнего игрока "шмелей", который является одной из приоритетных трансферных целей "Манчестер Сити", в качестве потенциальной замены своему хавбеку Майклу Каррику, который ближайшим летом "повесит бутсы на гвоздь". Однако приоритетной кандидатурой на эту роль у "Юнайтед" остается Тони Кроос из мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне Вайгль забил 1 гол в 24 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru