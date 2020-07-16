"Манчестер Юнайтед" может перехватить у "Ливерпуля" Тьяго Алькантару

"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению испанского полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары, сообщает Express.

По сведениям издания, манкунианцы могут опередить "Ливерпуль" в борьбе за испанца. Ранее сообщалось, что мерсисайдцы предлагают за хавбека 20 миллионов евро, а "Бавария" хочет получить не менее 40 миллионов.

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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