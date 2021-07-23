"Манчестер Юнайтед" может переманить одного из лидеров "Баварии"
Фото: инстаграм Леона Горетцки/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Леону Горетцке, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.
По сведениям источника, английский клуб намерен воспользоваться тем, что хавбек не может договориться с "Баварией" о новом контракте. Для этого "Манчестер Юнайтед" предлагает ему более высокую зарплату, чем мюнхенцы. Горетцка хочет получать около 20 миллионов евро в год, но "Бавария" отказывается платить такую сумму.
В прошлом сезоне 26-летний Горетцка провел за "Баварию" 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 ассистов. Рыночная стоимость игрока согласно порталу Transfermarkt составляет 70 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|27
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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