"Манчестер Юнайтед" может переманить одного из лидеров "Баварии"

Фото: инстаграм Леона Горетцки/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Леону Горетцке, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

По сведениям источника, английский клуб намерен воспользоваться тем, что хавбек не может договориться с "Баварией" о новом контракте. Для этого "Манчестер Юнайтед" предлагает ему более высокую зарплату, чем мюнхенцы. Горетцка хочет получать около 20 миллионов евро в год, но "Бавария" отказывается платить такую сумму.

В прошлом сезоне 26-летний Горетцка провел за "Баварию" 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 ассистов. Рыночная стоимость игрока согласно порталу Transfermarkt составляет 70 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" затягивает переговоры по Варану. | http://soccernews.ru