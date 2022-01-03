"Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд ради хавбека "Вест Хэма"

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"Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд ради хавбека "Вест Хэма"

Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, манкунианцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 115 миллионов евро. Если сделка состоится, то Райс станет самым дорогим приобретением в истории "Манчестер Юнайтед". Сейчас рекорд клуба принадлежит полузащитнику Полю Погба, за которого было заплачено 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Райс провел за "Вест Хэм" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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