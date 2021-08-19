"Манчестер Юнайтед" может поднять зарплату Погба в полтора раза
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" не оставляет попытки продлить контракт Поля Погба.
Как сообщает The Athletic, во второй половине прошедшего сезона французу предложили новое соглашение со значительным повышением оклада.
Его зарплата составляла 290 тысяч фунтов в неделю, по предложенному контракту должна была вырасти до 400 тысяч. Срок предложенного соглашения составляет 4 года.
Француз не ответил.
Предложение "Манчестер Юнайтед" все еще действительно.
Также не пропустите: "Атлетико" подписал голкипера "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Брейтуэйт определился со своим будущим
-
Промес вернулся к индивидуальным тренировкам
-
Газизов высказался о своей работе в "Спартаке"
-
"Лидс" продлил контракт с основным нападающим
-
"Манчестер Юнайтед" может поднять зарплату Погба в полтора раза
-
"Атлетико" подписал голкипера "Монако"
-
1
Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с Месси
-
"Барселона" может подписать одного из лидеров "Хетафе"
-
"Локомотив" может подписать французского таланта из "Кана"
-
"Фиорентина" подписала новый контракт с Миленковичем
-
Клаудиньо рассказал о задачах "Зенита" на сезон в Лиге чемпионов
-
1
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года
-
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона
-
Стало известно, кто примет окончательное решение о будущем Мбаппе
-
"Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроков
-
"Атлетико" хочет продлить контракт с еще одним лидером команды
-
Клубный магазин "Реала" ограбили
-
Рафа Мир близок к переходу в "Севилью"
-
"Вильярреал" подписал Арно Данжума из "Борнмута"
-
Почеттино высказался о будущем Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18