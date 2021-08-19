"Манчестер Юнайтед" может поднять зарплату Погба в полтора раза

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попытки продлить контракт Поля Погба.

Как сообщает The Athletic, во второй половине прошедшего сезона французу предложили новое соглашение со значительным повышением оклада.

Его зарплата составляла 290 тысяч фунтов в неделю, по предложенному контракту должна была вырасти до 400 тысяч. Срок предложенного соглашения составляет 4 года.

Француз не ответил.

Предложение "Манчестер Юнайтед" все еще действительно.

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