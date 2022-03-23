"Манчестер Юнайтед" может подписать Абрахама

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"Манчестер Юнайтед" может подписать Абрахама

Фото: твиттер Абрахама\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может подписать нападающего "Ромы" и сборной Англии Тэмми Абрахама грядущим летом, сообщает издание Il Messaggero.

По информации источника, сейчас Абрахам находится на радаре у "МЮ", для которых трансфер игрока на позицию нападающего является одним из приоритетов на грядущее лето.

Напомним, что прошлым летом "Рома" заплатила 34 миллиона фунтов за Абрахама, а "Челси" принадлежит опция обратного выкупа игрока за сумму вдвое больше, но воспользоваться этой опцией можно будет только с 2023 года.

В нынешнем сезоне Абрахам сыграл в 29 матчах Серии А, в которых забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

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