"Манчестер Юнайтед" может подписать Абрахама
Фото: твиттер Абрахама\Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" может подписать нападающего "Ромы" и сборной Англии Тэмми Абрахама грядущим летом, сообщает издание Il Messaggero.
По информации источника, сейчас Абрахам находится на радаре у "МЮ", для которых трансфер игрока на позицию нападающего является одним из приоритетов на грядущее лето.
Напомним, что прошлым летом "Рома" заплатила 34 миллиона фунтов за Абрахама, а "Челси" принадлежит опция обратного выкупа игрока за сумму вдвое больше, но воспользоваться этой опцией можно будет только с 2023 года.
В нынешнем сезоне Абрахам сыграл в 29 матчах Серии А, в которых забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18