"Манчестер Юнайтед" может подписать аргентинского бомбардира

Фото: инстаграм Альвареса/Автор неизвестен

Форвард "Ривер Плейт" Хулиан Альварес может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", сообщает издание TyC Sports.

По информации источника, английский клуб запланировал встречу с агентами аргентинца, чтобы обговорить условия трансфера. Она пройдет после нового года.

Отмечается, что "Ривер" расстанется с Альваресом только за сумму отступных, и "Юнайтед" думает над тем, чтобы заплатить 20 миллионов евро, указанные в контракте футболиста.

В завершившемся сезоне чемпионата Аргентины Альварес сыграл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 6 ассистов.

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