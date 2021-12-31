"Манчестер Юнайтед" может подписать аргентинского бомбардира

Теги ривер плейтманчестер юнайтедхулиан альварестрансферы

"Манчестер Юнайтед" может подписать аргентинского бомбардираФото: инстаграм Альвареса/Автор неизвестен

Форвард "Ривер Плейт" Хулиан Альварес может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", сообщает издание TyC Sports.

По информации источника, английский клуб запланировал встречу с агентами аргентинца, чтобы обговорить условия трансфера. Она пройдет после нового года.

Отмечается, что "Ривер" расстанется с Альваресом только за сумму отступных, и "Юнайтед" думает над тем, чтобы заплатить 20 миллионов евро, указанные в контракте футболиста.

В завершившемся сезоне чемпионата Аргентины Альварес сыграл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 6 ассистов.

Также не пропустите: "Лестер" теряет Варди. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 30 декабря

Главные новости дня: 30 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов