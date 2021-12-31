"Манчестер Юнайтед" может подписать аргентинского бомбардира
Фото: инстаграм Альвареса/Автор неизвестен
Форвард "Ривер Плейт" Хулиан Альварес может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", сообщает издание TyC Sports.
По информации источника, английский клуб запланировал встречу с агентами аргентинца, чтобы обговорить условия трансфера. Она пройдет после нового года.
Отмечается, что "Ривер" расстанется с Альваресом только за сумму отступных, и "Юнайтед" думает над тем, чтобы заплатить 20 миллионов евро, указанные в контракте футболиста.
В завершившемся сезоне чемпионата Аргентины Альварес сыграл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 6 ассистов.
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|Команда
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|27
|44
|5
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18