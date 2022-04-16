"Манчестер Юнайтед" может подписать Бергвейна по просьбе тен Хага

Фото: твиттер Бергвейна\Автор неизвестен

Голландский атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн может грядущим летом перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По информации источника, в подписании нидерландца заинтересован лично Эрик тен Хаг, который вероятно возглавит "красных дьяволов".

Отмечается, что тен Хаг хотел подписать Бергвейна еще в "Аякс" в зимнее трансферное окно, однако "Тоттенхэм" отказался идти на эту сделку.

Сообщается, что теперь он может быть продан за 20 миллионов фунтов.

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