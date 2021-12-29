"Манчестер Юнайтед" может подписать форварда ПСЖ вместо Кавани

Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" уже нашел замену форварду Эдинсону Кавани на тот случай, если уругваец покинет клуб в январское трансферное окно.

Напомним, что соглашение Кавани с "МЮ" рассчитано до конца нынешнего сезона. В футболисте заинтересованы "Барселона" и "Палмейрас".

Как сообщает издание Calciomercato, "красные дьяволы" рассматривает вариант с трансфером аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Также не пропустите: "Барселона" может подписать легенду "Челси". | http://soccernews.ru