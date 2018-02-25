"Манчестер Юнайтед" может потратить 85 миллионов евро на нового хавбека

Теги манчестер юнайтедсергей милинкович-савичлацио

"Манчестер Юнайтед" может потратить 85 миллионов евро на нового хавбекаАнглийский "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем.

Как информирует El Mundo Deportivo, скауты "красных дьяволов" уже лично просмотрели игру 22-летнего хавбека "орлов" в этот четверг в матче Лиги Европы против румынского "Стяуа". Трансфер серба может стоить "Юнайтед" порядка 85-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 9 мячей и 6 результативных передач в 32 играх за "Лацио".

Напомним, Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов