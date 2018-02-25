"Манчестер Юнайтед" может потратить 85 миллионов евро на нового хавбека

Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем.

Как информирует El Mundo Deportivo, скауты "красных дьяволов" уже лично просмотрели игру 22-летнего хавбека "орлов" в этот четверг в матче Лиги Европы против румынского "Стяуа". Трансфер серба может стоить "Юнайтед" порядка 85-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 9 мячей и 6 результативных передач в 32 играх за "Лацио".

Напомним, Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru