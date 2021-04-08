"Манчестер Юнайтед" может предложить "Ювентусу" Погба, чтобы получить Кулушевски

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"Манчестер Юнайтед" может предложить "Ювентусу" Погба, чтобы получить КулушевскиФото: Твиттер @ChampionsLeague 
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании хавбека "Ювентуса" Деяна Кулушевски, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, англичанам предстоит выдержать борьбу с другими европейскими клубами, которые запросили у "старой синьоры" информацию по 20-летнему полузащитнику.

Наставнику "манкунианцев" Уле Гуннару Сульшеру нравится футбол, который показывает швед. Клуб и раньше предпринимал попытки купить футболиста.

Однако, "Ювентус" не планирует расставаться с игроком, в команде намечается переход на модель омоложения состава и Кулушевски идеально вписывается в нее. Спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи верит в игрока, потому вероятность его ухода не велика.

В ближайшие надели "Манчестер Юнайтед" планирует снова связаться с "Ювентусом". На этот раз англичане готовы предложить хавбека Поля Погба, как часть сделки.

В этом сезоне Кулушевски провел 26 матчей в Серии А, забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас.

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