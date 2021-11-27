"Манчестер Юнайтед" может пригласить тренера "Спортинга"

Фото инстаграм Рубена Аморима

Наставник лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим стал очередным претендентом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

По информации The Telegraph, "красные дьяволы" могут пригласить 36-летнего португальца по окончании сезона 2021/22.

Как и сообщалось ранее, приоритетными кандидатами для английского клуба являются Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Эрик тен Хаг ("Аякс"), а Аморим будет запасным вариантом.

Потенциальное назначение рулевого "Спортинга" уже одобрил Ральф Рангник, который будет возглавлять "МЮ" до лета, а затем станет консультантом руководства манкунианцев.

Не пропустите: Стала известна зарплата Рангника в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru