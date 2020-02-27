"Манчестер Юнайтед" может продать Де Хеа и Погба

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"Манчестер Юнайтед" может продать Де Хеа и Погба

Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с продажей лидеров команды Давида Де Хеа и Поля Погба.

У испанца и француза очень высокие зарплаты и, как сообщает Goal.com, за счёт расставания с ними "красные дьяволы" могут получить серьёзную сумму на усиление состава.

Известно, что звёздного вратаря "МЮ" может заменить своим воспитанником Дином Хендерсоном, который в этом сезоне выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.

Интерес к Де Хеа проявляют "Ювентус", ПСЖ и испанские клубы. На Погба претендуют всё тот же "Ювентус" и мадридский "Реал".

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