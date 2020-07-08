"Манчестер Юнайтед" может продать двух игроков в "Вест Хэм"
"Вест Хэм" проявляет интерес к игрокам "Манчестер Юнайтед" защитнику Филу Джонсу и полузащитнику Джесси Лингарду, сообщает The Independent.
По сведениям издания, на покупке футболистов настаивает главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, который ранее тренировал манкунианцев. Трансферы могут состояться в том случае, если лондонский клуб не вылетит из Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне 27-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 28-летнего Джонса один гол в восьми поединках.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|11
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18