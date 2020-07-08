"Манчестер Юнайтед" может продать двух игроков в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" проявляет интерес к игрокам "Манчестер Юнайтед" защитнику Филу Джонсу и полузащитнику Джесси Лингарду, сообщает The Independent.

По сведениям издания, на покупке футболистов настаивает главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, который ранее тренировал манкунианцев. Трансферы могут состояться в том случае, если лондонский клуб не вылетит из Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 27-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 28-летнего Джонса один гол в восьми поединках.

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