"Манчестер Юнайтед" может продлить контракт с Де Хеа

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"Манчестер Юнайтед" может продлить контракт с Де Хеа

Фото: инстаграм Де Хеа\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может продлить контракт с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа, сообщает издание The Sun.

По информации источника, "Юнайтед" планирует активировать опцию продления соглашения с испанцем на 12 месяцев — до июня 2024, так как нынешний контракт истекает в 2023 году.

"Его последний контракт потребовал 18 месяцев переговоров. Сейчас клуб хочет сделать все быстрее.

Они верят, что он лучший в мире, и не видят причин, почему он не может сохранять свой уровень многие годы", - сказал источник, близкий к клубу.

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