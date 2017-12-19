"Манчестер Юнайтед" может сделать громкое приобретение уже зимой

Английский "Манчестер Юнайтед" может сделать громкое приобретение уже в зимнее трансферное окно, информирует Express.

По сведениям источника, "красные дьяволы" планируют предпринять попытки подписать в январе полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, которого его клуб оценил в 100 миллионов евро. В борьбе за 22-летнего хавбека "орлов" "Юнайтед" надеется опередить лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за "Лацио".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью Мхитаряна. | soccernews.ru