"Манчестер Юнайтед" может сделать громкое приобретение уже зимой

Теги манчестер юнайтедлациосергей милинкович-савич

"Манчестер Юнайтед" может сделать громкое приобретение уже зимойАнглийский "Манчестер Юнайтед" может сделать громкое приобретение уже в зимнее трансферное окно, информирует Express.

По сведениям источника, "красные дьяволы" планируют предпринять попытки подписать в январе полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, которого его клуб оценил в 100 миллионов евро. В борьбе за 22-летнего хавбека "орлов" "Юнайтед" надеется опередить лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за "Лацио".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью Мхитаряна. | soccernews.ru

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