"Манчестер Юнайтед" может серьезно снизить зарплату Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Зарплата португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может снизиться на 25 процентов, если клуб не попадет в Лигу Чемпионов, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в настоящее время футболист получает 30 миллионов евро в год. В случае уменьшения зарплата форварда составит 22 миллиона.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 24 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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