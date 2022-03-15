"Манчестер Юнайтед" может снести стадион "Олд Траффорд"

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"Манчестер Юнайтед" может снести стадион "Олд Траффорд"

СМИ узнали о планах "Манчестер Юнайтед" по реконструкции домашнего стадиона.

Как пишет The Telegraph, один из вариантов - снести "Олд Траффорд" и построить новую арену.

Если это произойдёт, то руководство "красных дьяволов" планирует возвести стадион на 90 тысяч мест.

Напомним, что "Олд Траффорд" был открыт в феврале 1910 года. Вместимость - около 76 тысяч зрителей.

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