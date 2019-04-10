"Манчестер Юнайтед" может урезать зарплаты своим игрокам в случае непопадания в Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед", возможно, уменьшит зарплаты своих игроков, если те не пробьются в Лигу чемпионов, утверждает The Sun.

По данным источника, оклад футболистов может сократится на 25 процентов.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне английский клуб готов продать Поля Погба в "Реал".

"Манчестер Юнайтед" располагается на 6 месте в турнирной таблице, имея в активе 61 балл.

Сегодня, 10 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Барселоной".

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