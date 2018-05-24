"Манчестер Юнайтед" может усилить атаку форвардом "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедювентусмарио манджукич

"Манчестер Юнайтед" может усилить атаку форвардом "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Запасным вариантом "МЮ" является нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович.

Напомним, что на Манджукича также претендовали "Бешикташ" и "Милан".

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