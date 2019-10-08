"Манчестер Юнайтед" может уволить Сульшера 27 октября

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"Манчестер Юнайтед" может уволить Сульшера 27 октября

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может лишиться работы в конце текущего месяца.

По информации The Sun, руководство "красных дьяволов" рассматривает вариант с увольнением норвежского специалиста, если команда 27 октября проиграет "Норвичу" в матче АПЛ.

Стоит отметить, что до поединка с "канарейками" манкунианцы сыграют ещё с "Ливерпулем" в Премьер-лиге и "Партизаном" в Лиге Европы.

По итогам восьми туров "МЮ" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на 2 очка.

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