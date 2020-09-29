"Манчестер Юнайтед" может в течение недели подписать двух игроков

"Манчестер Юнайтед" намерен активизироваться на трансферном рынке в преддверии дедлайна, запланированного на понедельник.

По информации The Telegraph, "красные дьяволы" собираются оформить ещё две сделки.

Сообщается, что клуб сделал запрос по аренде вингера "Уотфорда" Исмаила Сарра, а также отправил предложение "Порту" по левому защитнику Алексу Теллесу.

"Шершни" оценивают сенегальца в 44 миллиона евро, а "драконы" требуют за бразильца 20 миллионов.

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