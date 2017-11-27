"Манчестер Юнайтед" может выделить 200 миллионов евро на покупку трансферной цели "Реала" и "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" может выделить 200 миллионов евро на приобретение полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует испанская пресса, в стане "красных дьяволов" всерьез рассматривают вопрос с подписанием 21-летнего хавбека "шпор" по окончанию текущего сезона. Учитывая же заинтересованность в игроке мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны", "Юнайтед" вполне может выделить средства в размере до 200 миллионов евро на его покупку, чтобы перебить предложения конкурентов.

Напомним, "Реал" готовит 90 миллионов евро на форварда "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru