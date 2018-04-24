"Манчестер Юнайтед" может выложить за ключевого игрока "Барселоны" 150 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 27-летним вратарем, "красные дьяволы" будут готовы предпринять попытки подписать "первого номера" каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. На приобретение немца руководство "Юнайтед" планирует выделить 150 миллионов евро.

Напомним, перед уходом из "Манчестер Юнайтед" Фергюсон хотел подписать трех игроков. | soccernews.ru