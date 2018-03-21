"Манчестер Юнайтед" может выставить Санчеса на трансфер

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"Манчестер Юнайтед" может выставить Санчеса на трансфер"Манчестер Юнайтед" может выставить на трансфер своего форварда Алексиса Санчеса, которого он приобрел в январе этого года у лондонского "Арсенала".

Так, по сведениям Marca, которая ссылается на британские СМИ, в стане "красных дьяволов" выразили обеспокоенность тем фактом, что 29-летний нападающий до сих пор не смог адаптироваться на "Олд Траффорд". Поэтому в клубе вполне могут расстаться с чилийцем уже ближайшим летом, если по нему поступит достойное предложение.

В нынешнем сезоне Санчес забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес готов обменять Бэйла в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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