"Манчестер Юнайтед" может заменить де Хеа вратарем "Аякса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к камерунскому вратарю "Аякса" Андре Онане, сообщает The Independent..

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру камерунца в качестве замены Давиду де Хеа, который может перейти в ПСЖ. "МЮ" готов заплатить за Онану порядка 45 миллионов евро. Также голкипером интересуется "Барселона".

23-летний Онана является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне он провел за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Его контракт с голландским клубом действует до лета 2022 года.

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