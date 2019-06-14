"Манчестер Юнайтед" может заменить де Хеа вратарем "Барселоны"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голландскому вратарю "Барселоны" Ясперу Силлессену, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. В составе "МЮ" Силлессен может заменить Давида де Хеа, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2020 года. Также голландец входит в сферу интересов "Эвертона" и "Вест Хэма".
30-летний Силлессен выступает за "Барселону" с 2016 года, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Его контракт с каталонским клубом действителен до лета 2021 года.
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|Команда
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|О
|1
|Манчестер Сити
|38
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|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
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|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
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|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
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|Уотфорд
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|12
|Кристал Пэлас
|38
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|38
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|Борнмут
|38
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|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Кардифф Сити
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|34
|19
|Фулхэм
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|16