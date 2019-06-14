"Манчестер Юнайтед" может заменить де Хеа вратарем "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" может заменить де Хеа вратарем "Барселоны"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голландскому вратарю "Барселоны" Ясперу Силлессену, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. В составе "МЮ" Силлессен может заменить Давида де Хеа, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2020 года. Также голландец входит в сферу интересов "Эвертона" и "Вест Хэма".

30-летний Силлессен выступает за "Барселону" с 2016 года, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Его контракт с каталонским клубом действителен до лета 2021 года.

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