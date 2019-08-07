"Манчестер Юнайтед" может заменить Лукаку экс-форвардом "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" может заменить Лукаку экс-форвардом "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому нападающему Фернандо Льоренте, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе манкунианцев форвард может стать заменой нападающему Ромелу Лукаку, который хочет сменить клуб. Льоренте является свободным агентом, поэтому может достаться "МЮ" бесплатно. Также игроком интересуется "Рома".

В минувшем сезоне 34-летний Льоренте, выступал за "Тоттенхэм", провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Ранее он играл за "Атлетик", "Ювентус", "Севилью" и "Суонси".

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