"Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма"
Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Вест Хэма" Деклану Райсу, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 120 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Райс провел за "Вест Хэм" 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. ЕГо контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18