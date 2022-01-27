"Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма"

Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Вест Хэма" Деклану Райсу, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Райс провел за "Вест Хэм" 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. ЕГо контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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