"Манчестер Юнайтед" может заплатить 28 миллионов евро за 17-летнего бека Сессеньона

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому защитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 28 миллионов евро. Также им интересуются "Тоттенхэм" и "Реала". "Дачники" не прочь продать игрока, но хотят получить за него 34 миллиона.

В этом сезоне 17-летний Сессеньон провел за "Фулхэм" 23 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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