"Манчестер Юнайтед" может заплатить 300 миллионов евро за Неймара



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему ПСЖ Неймару, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, английский клуб может заплатить за футболиста 300 миллионов евро. Также есть вариант с уменьшением трансферной суммы, но включением в сделку полузащитника манкунианцев Поля Погба.

При этом англичане готовы платить 26-летнему Неймару 35 миллионов евро в год.

Напомним, что бразильцем также интересуются "Реал" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Артур прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru