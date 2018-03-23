"Манчестер Юнайтед" может заплатить 300 миллионов евро за Неймара

Теги манчестер юнайтедпсжнеймар

"Манчестер Юнайтед" может заплатить 300 миллионов евро за Неймара
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему ПСЖ Неймару, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, английский клуб может заплатить за футболиста 300 миллионов евро. Также есть вариант с уменьшением трансферной суммы, но включением в сделку полузащитника манкунианцев Поля Погба.

При этом англичане готовы платить 26-летнему Неймару 35 миллионов евро в год.

Напомним, что бразильцем также интересуются "Реал" и "Манчестер Сити".

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Будет хорошо смотреться в автобусе.

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