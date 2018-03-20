"Манчестер Юнайтед" может заплатить 45 миллионов евро за 17-летнего игрока



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы потратить около 45 миллионов евро.

В этом сезоне 17-летний Сессеньон провел за "Фулхэм"41 матч, забил 14 мячей и сделал 5 голевых передач.

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